بأمر ملكي.. إعفاء محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه

قال التلفزيون السعودي اليوم الخميس إن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا بإعفاء فهد بن عبد الله المبارك من منصب محافظ البنك المركزي السعودي، وتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري بدلا منه.

وجاء في أمر ملكي منفصل أن المبارك سيصبح الآن مستشارا في الديوان الملكي.

وكان المبارك قد بدأ الولاية الثانية له في منصب محافظ البنك المركزي في يناير/ كانون الثاني 2021، وهو أحد المناصب الأكثر حساسية في أكبر مصدر للنفط في العالم، واستمرت ولايته الأولى في المنصب من عام 2011 إلى 2016.

أما السياري، فقد شغل قبل ذلك منصب نائب محافظ البنك المركزي السعودي لشؤون الاستثمار والبحث، كما أنه عضو في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الديْن.

#أمر_ملكي: يعفى معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، ويعين معالي الأستاذ / ايمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.#واس pic.twitter.com/E3hOgIkKQR — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 2, 2023

وساعد ارتفاع أسعار النفط العام الماضي في تحول للميزان المالي للمملكة ليسجل فائضا للمرة الأولى منذ 2013، ومن المتوقع تسجيل فائض آخر وإن كان أقل في عام 2023 بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي وضبابية توقعات الطلب على النفط.

وخفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو في السعودية لعام 2023 إلى 2.6% على خلفية خفض الإنتاج المتوقع.

ويقل هذا عن أداء المنطقة بشكل أوسع، ويقل أيضا 1.1 نقطة مئوية عن تقديرات الصندوق في أكتوبر/ تشرين الأول للنمو السعودي.