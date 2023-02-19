وكالة الطاقة الدولية: شتاء صعب ينتظر أوروبا عام 2024.. ومسؤول ألماني يدعو لإعادة النظر في الطاقة النووية

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء المقبل.

وقال بيرول، على هامش مؤتمر ميونخ للطاقة، إن الحظ حالف الحكومات الأوروبية في تجاوز أزمة إمدادات الغاز الروسي، بعدما تسبب شتاء 2023 المعتدل وتباطؤ الاقتصاد الصيني في تراجع الطلب على الطاقة الروسية.

كما أشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إلى أن كميات إضافية من الغاز المسال، تقدر بنحو 23 مليار متر مكعب، ستُضخ في السوق هذا العام، لكنه أوضح في الوقت ذاته أنها "لن تمثل شيئا"، لأنه من المرجح أن تستهلك الصين 80% منها.

وتوقع بيرول نقص الإمدادات خلال الشتاء المقبل رغم وفرة محطات استيراد الغاز المسال، موضحا أن الأسر والشركات تحتاج إلى مواصلة الجهود لتقليل استخدام الغاز، والتوسع على نحو أسرع في إنتاج الطاقة المتجددة.

من جانبه، قال كلاوس مولر رئيس الوكالة الألمانية للشبكات -التي تعنى بتنظيم أسواق الغاز والكهرباء- في مقابلة مع محطة "دويتشلاند فونك" (Deutschland Funk) اليوم الأحد، إنه لا يمكنه استبعاد احتمال حدوث نقص في الغاز خلال الشتاء المقبل، خاصة أن ألمانيا ستضطر الآن إلى ملء مستودعات التخزين من دون الإمدادات الروسية التي كانت تتدفق عبر خطوط الأنابيب.

وأضاف أنه سيكون من الجيد عدم ترك مستويات التخزين تتقلص كثيرا دون مستوى 71.52% الحالي.

ودعا بيرول أيضا الدول التي قررت التخلص التدريجي من الطاقة النووية إلى إعادة النظر في توقيت تطبيق قرارها، قائلا إن التمديد المؤقت لآخر محطات الطاقة النووية في ألمانيا إلى أبريل/نيسان -على سبيل المثال- كان خطوة في الاتجاه الصحيح.