الزراعة في الجزائر.. تجارب لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحديات تقنية ومناخية
18/2/2023
يساهم القطاع الزراعي في الجزائر في تحقيق الاكتفاء الذاتي لنحو 75% من المواطنين، ويحتل هذا القطاع المرتبة الثانية بعد المحروقات من حيث الناتج المحلي الخام.
ورغم تقدم الجزائر في مؤشرات الأمن الغذائي أفريقيًّا، فإنها تحاول تطوير نظم الزراعات الحديثة، وتقليص واردات البلاد من الحبوب.
وتصدر الجزائر 160 منتجا من الخضار والفواكه، لكن تطوير القطاع الزراعي في البلاد يواجه تحديات تقنية ومناخية.
وتسعى الجزائر لفتح أسواق أفريقية، لكن ثمة معوقات لوجيستية من أجل توسيع دائرة النقل إلى وجهات أخرى.
وتستورد الجزائر الجزء الأكبر من احتياجاتها السنوية من القمح، مما يعد أبرز عائق أمام اكتمال أمنها الغذائي.
ويرى خبراء أن الحل يكمن في استغلال الصحراء الجزائرية، التي كانت سببا في ارتقاء البلاد إلى المراتب الأولى أفريقيا في المؤشر العالمي للأمن الغذائي.
المصدر : الجزيرة