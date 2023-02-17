لينوفو الصينية.. أكبر تراجع للإيرادات في 14 عاما

أعلنت مجموعة "لينوفو" (lenovo) الصينية تسجيل تراجع في الإيرادات بنسبة 24% في الربع الأخير من العام الماضي هو الأكبر في 14 عاما مع تقلص الطلب العالمي على الإلكترونيات.

وقالت الشركة إنها ستعمل على خفض الإنفاق وإدخال تعديلات على قوة العمل. وانخفض سهم لينوفو اليوم الجمعة في هونغ كونغ 3.14%.

وذكرت الشركة -وهي أكبر مُصنع في العالم لأجهزة الحاسوب الشخصية (Personal Computer)- اليوم الجمعة أن إجمالي الإيرادات في الربع الأخير من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضيين بلغ 15.3 مليار دولار بانخفاض 24% مقارنة بالربع ذاته من العام السابق.

وجاءت تلك النتائج أقل من تقدير وضعته منصة "رفينيتيف" (Refinitiv)، استنادا لآراء 7 محللين، بلغ 16.39 مليار دولار.

ومنح تفشي كوفيد-19 في العام 2020 مبيعات الإلكترونيات من لينوفو والشركات المماثلة حول العالم دفعة ضخمة، مع لجوء الكثيرين للعمل عن بعد وتحديث أجهزتهم.

لكن الطلب بدأ في التراجع وبدأت معه إيرادات لينوفو في الانكماش في الربع بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الماضي.

ولم يفصح مسؤولون في الشركة صراحة عن وجود خطة لتسريح موظفين في إطار سعيهم لخفض النفقات التشغيلية.

وأعلنت شركتان منافستان هما "ديل" (Dell) و"إتش بي" (HB) عن عمليات تسريح.