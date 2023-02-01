أعلن مصرف لبنان المركزي -في بيان- اليوم الأربعاء عن سعر صرف رسمي جديد لليرة عند 15 ألفا للدولار.

ويشكل ذلك خفضا كبيرا عن سعر الصرف الرسمي السابق، الذي ظل عند 1507.5 ليرات للدولار من دون تغيير على مدى نحو 25 عاما.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لرويترز -أمس الثلاثاء- إن التغيير خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي.

ويبقى السعر الرسمي الجديد البالغ 15 ألف ليرة للدولار أقل 4 مرات تقريبا من القيمة الحقيقية للّيرة في السوق الموازية، حيث يجري تداول العملة الأميركية الآن عند نحو 58 ألف ليرة لبنانية.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.

ويطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.

ومن بين هذه الإصلاحات:

توحيد سعر الصرف.

تعديل قانون السرية المصرفية.

إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

إقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.

وسينطبق سعر الصرف الرسمي الجديد على عمليات السحب بالعملة المحلية من الحسابات المصرفية بالدولار التي لم يتمكن المودعون من السحب منها بالعملة الصعبة منذ 2019.