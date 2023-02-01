قال 4 مندوبين في تحالف "أوبك بلس" إنه من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط الراهنة عندما تجتمع اليوم الأربعاء، في حين تحاول تحقيق التوزان بين توقعات الطلب من الصين والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

وسيجتمع وزراء مجموعة "أوبك بلس" -التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا- الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش عبر الإنترنت.

ومن الممكن أن تدعو اللجنة إلى عقد اجتماع كامل لـ"أوبك بلس" إذا تطلب الأمر.

وقال مندوب من "أوبك بلس" -في إشارة إلى اجتماع اللجنة- "يبدو أننا لن نرى قرارا جديدا". وأدلى 3 مندوبين آخرين بتعليقات مماثلة.

واتفقت "أوبك بلس" على خفض إنتاجها المستهدف مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحتى نهاية 2023 لدعم السوق.

وتركز سوق النفط أيضا على قرار بشأن أسعار الفائدة يصدره مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويأمل المستثمرون في أن يشير المركزي الأميركي إلى إنهاء سياسة التشديد النقدي.

ومن المتوقع أن يصدر المركزي الأميركي قراره الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

في الأثناء استقرت أسعار النفط نسبيا في تداولات اليوم الأربعاء مع ترقب الأسواق لاجتماع "أوبك بلس" وقرار منتظر لـ"المركزي الأميركي".

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت قليلا إلى 85.70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 11:37 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بشكل طفيف وبلغت 79.29 دولارا للبرميل.