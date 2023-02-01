أعلنت شركة "الخطوط الجوية القطرية" ومجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، اليوم الأربعاء، أنهما توصلتا إلى اتفاق ودي يرضي الطرفين وينهي الخلاف القانوني بينهما بشأن أضرار لحقت بالسطح الخارجي لجسم عدد من طائرات "إيه 350" (A350) تسببت في إيقاف تشغيلها، ليتفادى بذلك الجانبان المحاكمة في بريطانيا.

وتنهي التسوية الودية خلافا بخصوص سلامة الطائرة لأوروبية الأولى للمقاصد البعيدة، بلغت قيمة التعويضات فيه ملياري دولار.

وقالت الشركتان إن اتفاقية التسوية لا تحمّل كلا الطرفين أي مسؤولية، وستمكنهما من المضي قدما والعمل معا شركاء، حيث ستسقطان المطالبات القضائية بينهما.

وتتطلع الشركتان إلى إعادة تشغيل طائرات "إيه 350" بأمان تام بعد البدء في إجراءات الإصلاح ضمن برنامج خاص، حيث قالت الشركة الأوروبية إنها تبحث مع الهيئات التنظيمية في أوروبا وقطر والخطوط القطرية أفضل السبل لإعادة تلك الطائرات إلى الخدمة بعد توقفها عن التحليق.

وأضافت إيرباص أن الخطوط القطرية ستحصل أيضا على أول دفعة من طائرات "إيه 321 نيو" (A321 new) بعد تفعيل العقد في 2026.

وأدى الخلاف الذي لم يسبق له مثيل إلى إلغاء إيرباص عشرات من طلبيات الطائرات الأخرى من قطر قبل محاكمة كانت مقررة في يونيو/ حزيران.

وكانت الشركة القطرية رفعت دعوى ضد إيرباص -أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم- بشأن سلامة طائرات إيرباص "إيه 350" بسبب أضرار تمثلت في تقشر الطلاء ووجود فجوات في طبقة سفلية من نظام الحماية من الصواعق في هذا الطراز، مما دفع بالجهات التنظيمية في قطر إلى إصدار أوامر بإيقاف تحليق 29 طائرة، قائلة إن السلامة الملاحية يمكن أن تكون عرضة للخطر بسبب عيب في التصميم، وهو ما نفته إيرباص.