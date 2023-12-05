أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها مجموعة أوبك بلس الأسبوع الماضي سيستغرق بعض الوقت، في وقت أعلنت دول الخليج دعمها قرارات المجموعة، بحسب ما أفادت رويترز.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "الحقيقة هي أن هناك عناصر جمود في سوق النفط، فهي كبيرة وثقيلة للغاية. لذلك، يتأخر السريان في بعض الأحيان. ومن ثم، سيستمر التنسيق".

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور السعودية والإمارات غدا الأربعاء، كما أنه سيستضيف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو في اليوم التالي.

وقال الكرملين إن بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيناقشان التعاون داخل تحالف أوبك بلس، خلال زيارته للسعودية.

من جهتها، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله إن بوتين يعتزم مناقشة سوق النفط وإسرائيل وفلسطين خلال زيارته.

وتأتي زيارة بوتين بعد اتفاق أوبك بلس يوم الخميس الماضي على تخفيضات إضافية طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا، بما يشمل تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية الحالية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين السعودية والإمارات في عام 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية.

وجاءت هذه التصريحات في وقت رجح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان استمرار تخفيضات إنتاج النفط التي أقرها تحالف أوبك بلس بعد الربع الأول من العام المقبل إذا لزم الأمر، وتعهد بتنفيذ التخفيضات بالكامل حسب الاتفاق الذي أبرم الخميس الماضي.

وقال الوزير -في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ- إن هذه التخفيضات لن يتم سحبها إلا بعد النظر في ظروف السوق واستخدام "نهج تدريجي".

وأضاف أنه رغم أن روسيا قد لا تخفض إنتاجها، فإنها تنفذ قيودها على الصادرات. وإذا فشلت موسكو في الوفاء بتعهداتها، كما فعلت في وقت سابق من هذا العام، فقد كانت شفافة ووعدت بالتعويض.

في الأثناء، قال مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لقمته في الدوحة اليوم الثلاثاء إنه يدعم قرارات مجموعة أوبك بلس "الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط".

وانخفضت أسعار النفط 2% الأسبوع الماضي بعد إعلان أوبك بلس، فيما لم تسجل الأسعار تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء.

وبحلول الساعة 13:01 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام 0.3% إلى 77.78 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضا 0.3% إلى 72.83 دولارا للبرميل.