دعوات أوروبية مشتركة لتعزيز مكانة اليورو

دعا رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز اليورو والتقدم نحو اتحاد لأسواق رأس المال، وذلك في مقال مشترك نشرته مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية أمس الجمعة.

وكتب المقال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو.

وفي المقال -الذي يأتي في الذكرى السنوية الـ25 للعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي- يؤكد القادة ضرورة التعاون للتغلب على التحديات ومن بينها التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ.

ويقول رؤساء المؤسسات في المقال "تواجه قدرتنا التنافسية تحديات غير مسبوقة بسبب تدابير السياسة المتعلقة بالطاقة والصناعة في أجزاء أخرى من العالم".

كما دعوا إلى إنشاء اتحاد لأسواق رأس المال يمتد عبر القارة بأكملها يمكن استخدامه لتعبئة الموارد المالية الخاصة.

وأوضح المقال أنه من أجل زيادة القدرة التنافسية والأمن "يمكن تعزيز الهياكل القائمة من خلال تعديل قواعد الميزانية واتحاد مصرفي أكثر قوة".

ويتجه اليورو نحو تحقيق مكاسب بنسبة 3.04% هذا العام أمام الدولار، وهو أول عام إيجابي له منذ 2020.

ووفق تقرير لصندوق النقد الدولي صادر في أبريل/نيسان الماضي، فإن حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي على مستوى العالم بلغت 58.3%، وهي الحصة الأدنى منذ سنوات، بينما يأتي اليورو في المرتبة الثانية بنسبة 20.4%، ثم الين الياباني بنسبة 5.5%، ثم اليوان الصيني بنسبة 2.6%.