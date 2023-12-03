أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي -الأحد- توقيع بلاده مذكرة تفاهم مع السعودية في مجال الزراعة.

وأضاف الوزير التركي -في تدوينة له عبر منصة إكس- أنه أجرى "مباحثات مع وفد سعودي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي"، خلال زيارته إلى الرياض.

وأوضح يومقلي أن المباحثات شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الزراعة، وأعرب عن أمله في أن تجلب هذه المذكرة "الخير للبلدين".

وبحسب بيان لوزارة الزراعة والغابات التركية، فإن مذكرة التفاهم تنص على "تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة المياه".

كما تتضمن المذكرة "تشكيل مجموعة عمل مشتركة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعات دورية إذا تطلب الأمر".

وفي وقت سابق توقع رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت حصارجكلي أوغلو تحقيق نمو كبير في التبادل التجاري بين تركيا والسعودية، بحلول نهاية العام الحالي.

وتستهدف العلاقات التركية السعودية تبادلا تجاريا بـ30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الرياض وأنقرة إلى 6.5 مليارات دولار في 2022، صعودا من 3.7 مليارات في 2021، في حين بلغ 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من 2023.