تركيا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم بمجال الزراعة والتجارة بين البلدين تتحسن

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي -الأحد- توقيع بلاده مذكرة تفاهم مع السعودية في مجال الزراعة.

وأضاف الوزير التركي -في تدوينة له عبر منصة إكس- أنه أجرى "مباحثات مع وفد سعودي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي"، خلال زيارته إلى الرياض.

وأوضح يومقلي أن المباحثات شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الزراعة، وأعرب عن أمله في أن تجلب هذه المذكرة "الخير للبلدين".

وبحسب بيان لوزارة الزراعة والغابات التركية، فإن مذكرة التفاهم تنص على "تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة المياه".

كما تتضمن المذكرة "تشكيل مجموعة عمل مشتركة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعات دورية إذا تطلب الأمر".

التبادل التجاري

في الأثناء، كشف وزير التجارة التركي عمر بولات عن اقتراب حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية من 6.2 مليارات دولار خلال الأشهر الـ11 من العام الجاري.

ولفت الوزير -خلال اجتماع في إسطنبول- إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية ارتفع 41% عام 2022، ليبلغ 6.5 مليارات دولار.

وتظهر بيانات تركية وسعودية متطابقة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.5 مليارات دولار في 2022، صعودا من 3.7 مليارات في 2021.

وأوضح بولات أن الهدف الإستراتيجي للبلدين يتمثل في الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار على المدى المتوسط، و30 مليار دولار على المدى الطويل.