لولا دا سيلفا يوضح: البرازيل لن تسعى لعضوية كاملة بأوبك بلس

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا -الأحد- أن بلاده لن تنضم أبدا إلى مجموعة أوبك بلس للدول المنتجة للنفط كعضو كامل العضوية، وستسعى بدلا من ذلك إلى الانضمام كمراقب، وفق ما نقلت رويترز.

جاء ذلك في توضيح لتصريحات صدرت عنه أمس خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي قال فيها إن البرازيل "ستشارك" في أوبك بلس، وهي تحالف يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى بينها روسيا.

وقال لولا الأحد "يجب أن تنضم البرازيل إلى أوبك بلس، يمكنها أن تكون مراقبا"، وأضاف "البرازيل لن تصبح أبدا عضوا كامل العضوية في أوبك لأننا لا نريد أن نكون كذلك. ما نريده هو (أن يكون لنا) تأثير".

ولفت إلى أن بلاده مهتمة بالمشاركة في أوبك بلس حتى تدعو إلى استثمار بعض عوائد النفط في مساعدة البلدان النامية الفقيرة في أفريقيا وأميركا اللاتينية بمجال الطاقة المتجددة.

وقال "أعتقد أنه من خلال المشاركة بهذه الطريقة، سنقنع الناس بأن جزءا من عوائد النفط يجب استثماره حتى ننهي (الاعتماد على) النفط ونوجد البدائل".

ويوم الجمعة الماضي قال رئيس شركة بتروبراس البرازيلية جان بول براتس إن البرازيل يفترض أن تنضم إلى أوبك بلس بصفة "مراقب"، مستبعدا إمكانية التزام بلاده بحصص الإنتاج التي تقررها المنظمة.

والخميس الماضي دعت أوبك بلس البرازيل لتصبح عضوا في المجموعة، وقال وزير الطاقة البرازيلي -وقتها- إنه يأمل في الانضمام في يناير/كانون الثاني المقبل.

وبلغ إنتاج البرازيل من النفط الخام مستوى قياسيا عند 3.7 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة قدرها 17% تقريبا عن الشهر ذاته من العام الماضي وزيادة 6.1% عن أغسطس/آب 2023، بحسب وكالة "أرغوس ميديا".

ونشأ تحالف "أوبك بلس" في أواخر 2016 عندما انضمت روسيا و9 دول غيرها إلى أوبك لدعم أسعار النفط المتراجعة، ومنذ أواخر 2022، اعتمد التحالف على تخفيضات للإنتاج بنحو 5 ملايين برميل يوميا.