نصف طلاب الجامعات الإسرائيلية عاجزون عن دفع الرسوم بسبب العدوان على غزة

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية أن 46% من طلاب الجامعات الإسرائيلية -بينهم المستدعون للحرب ضمن تعبئة الاحتياط- لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة الأكاديمية ورسوم الجامعات.

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، استدعت إسرائيل أكثر من 350 ألف جندي احتياطي -بينهم نحو 35 ألف طالب جامعي- للمشاركة في العدوان على قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشف الاستطلاع أيضا أن 35% من طلاب الجامعات في إسرائيل يواجهون صعوبات اقتصادية نتيجة للحرب، وأن 56% منهم مؤهلون لمساعدة مالية إضافية تتجاوز ما يستحقونه كجنود احتياطيين.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ظروفا صعبة يعاني منها طلاب الجامعات في ظل الحرب.

وقال البروفيسور أرييه زبان رئيس جامعة بار إيلان إنه "تحت هذه الظروف المعقدة نحاول مساعدة الطلاب، نريد تقديم الدعم الذي يحتاجونه حتى لا يتخلوا عن الجامعة لأسباب مالية، وسيكون من المؤسف حقا إذا قتلت الحرب أحلام الطلاب".

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل سجلت عجزا في ميزانيتها بقيمة 17 مليار شيكل (حوالي 4.5 مليارات دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فقط.

ويأتي هذا بعد توقع محافظ بنك إسرائيل أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وهي نسبة تعادل نحو 52 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإسرائيلي تراجعا إلى 2% خلال عام 2023 من 6.5%، بسبب الآثار السلبية للحرب التي تسببت جزئيا في هذا الانخفاض، فيما يتوقع أن يتوقف النمو تماما في 2024.