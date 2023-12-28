قال رئيس الهيئة الوطنية المغربية لضبط الكهرباء عبداللطيف برضاش، إن بلاده تعتزم إطلاق مشروع خاص بتبادل الطاقة الكهربائية مع دول غرب أفريقيا.

وأنجز المغرب عدة دراسات تهدف إلى فحص إمكانية ربط كهربائي بين المغرب وموريتانيا، في منظور أوسع، يسعى إلى ربط دول المغرب العربي ودول غرب أفريقيا على المستوى الاقتصادي والتقني، بحسب المسؤول المغربي.

ولم يشر برضاش، إلى أي تفاصيل مالية أو فنية بشأن كلفة بناء شبكات الربط بين دول غرب أفريقيا، أو موعد التنفيذ.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال الديوان الملكي المغربي، إن الرباط تعتزم إنتاج 52% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وذكر الديوان الملكي في بيان آنذاك، أن البلاد تهدف للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في قطاع الطاقة المتجددة، والاستجابة للمشاريع المتعددة في المجال.

والسبت، اتفق وزراء دول الساحل الأفريقي بمدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية لملك المغرب محمد السادس بشأن الطاقة، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي من الطاقة المتجددة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، أنها ستضاعف استثماراتها بالطاقة المتجددة 3 مرات، لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2023 و2027.