الولايات المتحدة تتصدر عمالقة منتجي النفط عام 2023

تظهر خريطة إنتاج النفط العالمي لعام 2023 تحولا ملحوظا في القطاع، مع ظهور الولايات المتحدة كأكبر منتج في العالم، حيث وصلت إلى ذروتها التاريخية بإنتاج أكثر من 13 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي استعرض مؤشرات أداء القطاع النفطي لهذا العام في الدول الخمس الأكثر إنتاجا، وهي على الترتيب: الولايات المتحدة والسعودية وروسيا وكندا ثم العراق، وأبرز التحديات والتوجهات المتوقعة في هذا القطاع.

ورغم التقديرات بتقليص طفيف في الإنفاق لعام 2024، يُتوقع أن تحافظ الولايات المتحدة على نموها، حتى مع تخطيط منتجي النفط الأميركيين لتقليص الإنفاق لعام 2024 بنسبة 1%، فمن المتوقع أن تسهل التحسينات في كفاءة العمليات استمرار نمو الإنتاج باستفادتها من التقدم التكنولوجي الذي أحدثته للوصول إلى هذه الذروة.

ويؤثر هذا الارتفاع في إنتاج الولايات المتحدة بشكل كبير على ديناميات النفط العالمية، مما يشكل تحديا كبيرا لدول أوبك بلس مثل السعودية وروسيا في إدارة أسعار السوق.

وبينما سيطرت الولايات المتحدة على الترتيبات، حيث تجاوزت أكثر من 13 مليون برميل يوميا، مع توقعات تشير إلى استمرار النمو، شهدت السعودية، العضو الأساسي في أوبك، إنتاجا بنحو 10.2 ملايين برميل يوميا في النصف الأول من عام 2023، ومع تبني الرياض نهجا طوعيا لخفض الإنتاج لتحقيق الاستقرار في الأسواق والمحافظة على الأسعار، وهو ما أدى إلى متوسط إنتاج بنحو 9 ملايين برميل يوميا في النصف الثاني من العام لديها.

وحلت روسيا ثالثة في ترتيب القائمة، والتي تعتبر حليفا أساسيا للسعودية في تحالف أوبك بلس، ويقدر إنتاجها بنحو 9 ملايين برميل يوميا من النفط الخام. وقد قررت موسكو فرض غطاء من السرية على بيانات إنتاجها وصادراتها بعد شنها حربا على أوكرانيا، معلنة أنها لن تنشر بيانات مفصلة حول قطاع النفط، خشية أن تستخدمها الدول الغربية لتعقب وعرقلة مداخيلها من هذا القطاع.

بينما وصل إنتاج النفط الكندي إلى مستوى قياسي بلغ 4.86 ملايين برميل يوميا في العام السابق، مع توقعات بالمزيد من النمو مع توسيع الإنتاج في مواقع جديدة بمقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط، وبالتالي يتوقع أن يرتفع إنتاج الخام في كندا بنسبة 8% بحلول 2025.

وجاء العراق خامسا في هذه القائمة، حيث حافظ ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك على مستوى إنتاج بحوالي 4.3 ملايين برميل يوميا هذا العام، بحسب التقارير الشهرية للمنظمة.

وكانت أوبك قد أقرت في آخر تقرير لها في ديسمبر/كانون الأول الحالي بأن الدول الأعضاء نجحت في المجمل في خفض إنتاجها من الخام في نوفمبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ أشهر.

من جهتها، واصلت الولايات المتحدة رفع إنتاجها من النفط الخام والمكثفات البترولية والغاز الطبيعي المسال ليصل إلى مستويات قياسية، حيث بلغ الإنتاج الأميركي من المحروقات السائلة 21.6 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول بفضل تعزيز الأداء الإنتاجي في الحقول الواقعة في البر والبحر.

وأشار تقرير "أويل برايس" إلى أن زيادة إمدادات النفط للدول غير المنتمية إلى أوبك بلغت مستوى 1.8 مليون برميل يوميا في 2023، مدفوعة بكل من الولايات المتحدة والبرازيل وكازاخستان والنرويج والمكسيك وغويانا والصين.

وفي ظل هذا الإنتاج المتزايد من الدول غير المنتمية، فإن مهمة مجموعة أوبك بلس في السيطرة على أسعار النفط في الأسواق العالمية تبدو أكثر صعوبة في العام المقبل.