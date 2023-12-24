أشهر 7 منصات لتداول العملات المشفرة للمبتدئين

أصبحت العملات المشفرة جزءا رئيسيا من عالم المال في فترة قصيرة من الزمن، فزاد عددها في العالم إلى نحو 19 ألفا و500 حاليا، وتشير تقارير بحثية إلى أن أكثر من 300 مليون شخص يتعاملون بها.

وتتوقع شركة "ألايد ماركت ريسيرتش" أن تتضاعف قيمة سوق العملات المشفرة 3 مرات بحلول عام 2030، لتقارب 5 مليارات دولار.

وفي هذ التقرير، تقدم "الجزيرة نت"، 7 من أشهر منصات تداول العملات الرقمية في العالم للمستثمرين المبتدئين، مع توضيح أنواعها وميزاتها:

1- جيميني

صنفت مجلة فوربس منصة "جيميني" (gemini) كأفضل بورصة للعملات المشفرة للمبتدئين لشهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2023، إذ حصلت على تقييم 4.9 على مقياس من 5 نقاط.

وتتميز المنصة بواجهة استخدام بسيطة وسهلة الاستخدام، وتقدم حماية أمنية قوية للمستثمرين، كما تقدم مجموعة واسعة من المواد التعليمية في مكتبة "كريبتو بيديا" الخاصة بها حيث يمكن للمستخدمين قراءة مجموعة كاملة من الموضوعات والتقارير المتعلقة بالعملات المشفرة، بدءا من إستراتيجيات تداول هذه العملات، وحتى فهم آخر التطورات في عمليات وأساليب التمويل اللامركزي الذي تتبعه العملات الرقمية، مع تقديم نصائح بالغة الأهمية للمستثمرين الجدد.

تأسست الشركة في عام 2014 في الولايات المتحدة، وبدأت عام 2018 في استخدام تقنية "سمارتس" الخاصة ببورصة ناسداك لمراقبة الصفقات ومكافحة النشاط الاحتيالي والتلاعب بالأسعار، كما أعلنت الشركة في عام 2020 عن إبرام شراكة مع شركة سامسونغ لربط محافظ "سامسونغ بلوك تشين" الخاصة بهم بحسابات جيميني لعرض الأرصدة ونقل العملات المشفرة.

2- غيت آي أو

منصة "غيت آي أو" (gate.io) معترف بها عالميا لتبادل العملات الرقمية المشفرة، وتتداول بأكثر من 1400 عملة رقمية مختلفة، وقد تأسست عام 2013، وتم تصنيفها ضمن أكبر 10 منصات عالمية لتداول العملات الرقمية في العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأطلقت الشركة في عام 2019، صندوقا خاصا للأمان أطلقت عليه اسم "غيت سيفيو" يعمل كشبكة أمان لأصول المستخدمين لتوفر الحماية لأموالهم واستثماراتهم، ومن ميزاتها الأخرى احتواؤها على منصة تعليم للمبتدئين في مجال استثمار العملات المشفرة.

وفي إطار سعيها لتوسيع نطاق وجودها في الشرق الأوسط، حصلت الشركة على ترخيص من مركز دبي للسلع المتعددة للقيام بتداول الملكية في السلع المشفرة في الإمارات، كما أطلقت "بوابة تركيا" لتلبية احتياجات تجار العملات المشفرة في تركيا.

3- كراكن

تأسست منصة "كراكن" (kraken) عام 2011، ويقع مقرها بالولايات المتحدة، وتقدم "كراكن" مجموعة من العملات الرقمية برسوم منخفضة للتداول، وهي مناسبة تماما للمبتدئين، إذ حصلت على تقييم 4.5 نقطة على مقياس من 5 نقاط حسب مجلة فوربس.

وتعمل على تسهيل عملية الشراء والبيع باستخدام منصتها المتخصصة حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من الرسوم المنخفضة التي تتراوح ما بين بنسبة 0.16% و0.26% للتداولات التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أو أقل.

وهي منصة مرخصة ومعتمدة وموثوقة عالميا، ويستعملها عدد كبير من المستخدمين العرب الذين يستثمرون في أكثر من 180 عملة رقمية.

4- بينانس

تعد "بينانس" (binance) أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم، وتدير أكبر بورصة لها من حيث حجم التداول اليومي، ومن أبرز ميزاتها أنها تحتوي على واجهة باللغة العربية، كما أنها تقدم قائمة طويلة من العملات الرقمية بخلاف العملات الرقمية الأكثر شيوعا مثل بيتكوين وإيثريوم.

تأسست بينانس عام 2017 في الولايات المتحدة، وأصبحت من أقوى منصات التداول في العملات المشفرة في العالم، وهي مناسبة للأشخاص الذين يرغبون في التداول أو الاستثمار في عملات رقمية أقل شهرة، إذ تقدم أكثر من 50 عملة مشفرة مختلفة للتداول، وهي خيار جيد لأي شخص يريد رسوما بيانية أكثر تقدما من معظم البورصات الأخرى؛ فالميزات وقدرات الرسوم البيانية التي تأتي مع فتح الحساب رائعة حقا، وتعطي المتداولين المبتدئين قدرة ممتازة على التحليل وقراءة حركة الأسواق.

5- كوين بيس

تأسست منصة "كوين بيس" (coinbase) عام 2012، وحصلت على تصنيف 4.8 نقاط من مقياس من 5 نقاط حسب تصنيف مؤسسة "نيرد والت" المتخصصة، وهي من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم، إذ تسمح لتداول أكثر من 200 عملة رقمية مشفرة.

وتوفر المنصة حماية للمتداولين، كما تحتوي على عدد كبير من مؤشرات الأسواق والرسوم البيانية التي يحتاجها المستخدمون الجدد لتحليل حركة السوق، وتقدم المنصة كذلك حسابات وصاية للمستخدمين المبتدئين لحمايتهم، وتقدم أفضل النصائح الاستثمارية لهم، كما توفر سلسلة من دروس الفيديو والاختبارات كوسيلة لتثقيف المستخدمين المبتدئين حول كيفية تداول العملات الرقمية المشفرة.

وتقدم، كذلك، محافظ تداول مؤمنة للمستثمرين، إذ توفر لهم تأمينا ضد الاختراق وعمليات والقرصنة، ويتم تخزين الأموال في حسابات مصرفية مؤمنة من قبل مؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية، ويتم استخدام هذه المنصة في 190 دولة حول العالم، ويستخدمها نحو 10 ملايين عميلا.

6- بي واي دي إف إي

تأسست عام 2019، ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتقدم خدمات تداول بأكثر من 400 عملة رقمية مشفرة في أكثر من 150 دولة بما فيها دول الشرق الأوسط.

وتعد واحدة من البورصات القليلة التي تتوافق مع لوائح الصناعة المالية العالمية، وتحمل تراخيص في أستراليا وسنغافورة والولايات المتحدة، ويستمتع المستخدمون المهتمون بالتداول الفوري برسوم تداول منخفضة تتراوح ما بين 0.1% و0.3%.

وحصلت المنصة على تصنيف 4.6 من مقياس من 5 نقاط على معيار فوربس.

7- إيتورو

تقدم "إيتورو" (etoro) خدمة في غاية الأهمية للمبتدئين غير متوفرة في المنصات الأخرى، وهي خدمة "كوبي تريدر" التي تسمح للمتداولين المبتدئين بنسخ محافظ المستثمرين الأكثر خبرة على المدى القصير أو المتوسط، ويعد تداول النسخ مثاليا لقليلي الخبرة من المستثمرين، إذ إن بإمكانهم التعلم من تجارب المتداولين الأكثر خبرة.

تأسست هذه المنصة عام 2007، وبهذا تعد من أقدم منصات التداول في العملات الرقمية، ومسجل بها أكثر من 30 مليون مستثمر من شتى أنحاء العالم، ويتم التداول في أكثر من 50 عملة رقمية، وتتميز بتقديم منصة تداول تفاعلية واجتماعية سهلة الاستخدام، كما توفر واجهة عربية تسهل التداول على المتداولين العرب.