الهند زادت استيرادها من روسيا 100%

أعلنت الجمارك الهندية أن التبادل التجاري مع روسيا تضاعف خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث وصل إلى مستوى 54.7 مليار دولار، مشيرة إلى أن روسيا احتلت المركز الرابع بين أكبر شركاء الهند التجاريين.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية -اليوم السبت- أن الهند زادت الاستيراد من روسيا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري بنسبة 100% إلى 51.4 مليار دولار، بينما زادت صادراتها إلى موسكو بواقع 1.4 مرة إلى 3.3 مليارات دولار، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 54.7 مليار دولار، وليتجاوز مؤشرات الأعوام السابقة بمرتين.

ومن جانب آخر، حافظت الولايات المتحدة على الصدارة بين شركاء الهند التجاريين رغم انخفاض التجارة معها 9%، إلى 99.9 مليار دولار، بينما حلت الصين ثانية بواقع 95.8 مليار دولار.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث بـ64 مليار دولار، والسعودية خامسة بواقع 37.3 مليار دولار.