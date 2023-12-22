53 مليون سائح زاروا تركيا في 11 شهرا

ارتفع عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال الفترة من بداية يناير/كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري بنسبة 11.82% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيان نشرته اليوم وزارة الثقافة والسياحة التركية، مما يشير إلى سير الأمور في اتجاه خطط الدولة لزيادة عدد السياح خلال العام الجاري والقادم.

وأوضحت الوزارة أن تركيا استقبلت خلال الفترة المذكورة 52 مليونا و742 ألفا و526 زائرا.

ووفقا للبيان، فإن من بين الزائرين 46 مليونا و725 ألفا و424 أجنبيا، إضافة إلى 6 ملايين و17 ألفا و102 من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.

وتصدّر الروس قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة لتركيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، تلاهم الألمان في المرتبة الثانية، ثم مواطنو المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة، ثم البلغار فالإيرانيون على التوالي.

يذكر أن عائدات تركيا من قطاع السياحة بلغت العام الماضي نحو 46.28 مليار دولار، وفق هيئة الإحصاء التركية (تركستات).

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد وضعت هدف استقبال 60 مليون سائح أجنبي عام 2023، وزيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار خلال العام الجاري. كما أن البلاد تهدف لاستقبال 90 مليون سائح عام 2028، ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار.

وتولي الحكومة التركية أهمية كبيرة لقطاع السياحة، وتعمل على تنميته باستمرار، إذ يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية ومصدرا مهما من مصادر الدخل القومي، ويتمتع القطاع ببنية تحتية قوية ومرافق سياحية وخدمات جعلته متقدما عالميا.