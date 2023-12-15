بعد "ميرسك".. "هاباغ لويد" الألمانية تدرس وقف عملياتها عبر البحر الأحمر

قال متحدث باسم شركة الشحن الألمانية هاباغ لويد اليوم الجمعة إن الشركة تدرس ما إذا كانت ستوقف الإبحار عبر البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن تعرض إحدى سفنها لهجوم بالقرب من اليمن.

يأتي ذلك في حين قال متحدث باسم شركة الشحن الدانماركية "إيه بي مولر ميرسك" لوكالة رويترز إن الشركة ستوقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر لتسلك مسارا آخر حول أفريقيا.

وأعلنت مجموعة "إيه بي مولر ميرسك" قبل أيام فرض رسوم مخاطر إضافية على شحنات الحاويات نحو إسرائيل لتغطية علاوات التأمين المتزايدة بسبب الوضع الأمني اعتبارا من بداية العام المقبل.

وأعلنت جماعة الحوثي اليوم الجمعة، عن استهداف سفينتي حاويات بالبحر الأحمر قالت إنهما كانتا متجهتين لإسرائيل، بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات ورسائل تحذيرية.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجزت قوات عسكرية تابعة للحوثيين سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تُسمى "غالاكسي ليدر"، على إثر التداعيات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان موقع أكسيوس الأميركي قد ذكر أن حركة السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي قد توقفت بشكل شبه كامل جراء هجمات التطورات الأخيرة.

ومن شأن تهديد الحوثيين للسفن المتعاملة مع إسرائيل، التي تمر عبر مضيق باب المندب، أن يؤثر على تجارتها مع الشرق، لا سيما مع آسيا.

ويمر عبر مضيق باب المندب 10% من التجارة البحرية الدولية سنويا من خلال مرور نحو 21 ألف سفينة، كما يمر عبره 6 ملايين برميل من النفط يوميا.