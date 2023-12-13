443.5 مليار دولار إنفاق الدول النامية على خدمة الدين 2022

قال البنك الدولي -اليوم الأربعاء- إن البلدان النامية أنفقت قرابة نصف تريليون دولار على خدمة ديونها الخارجية في 2022، مما استنزف مخصصاتها للصحة والتعليم ومكافحة تغير المناخ.

وذكر البنك في تقرير عن الديون الدولية أن مدفوعات خدمة الدين -بما في ذلك أصل الدين والفائدة- ارتفعت 5% عن العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 443.5 مليار دولار، وسط أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ 4 عقود.

وأشار البنك الدولي إلى أن المدفوعات قد ترتفع 10% في 2023-2024.

وأفاد التقرير بأن البلدان الأشد فقرا والبالغ عددها 75 بلدا كانت الأكثر تضررا، إذ وصلت مدفوعات خدمة ديونها الخارجية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 89 مليار دولار في 2022، مع توقعات بأن ترتفع 40% في 2023-2024.

وجاء في التقرير أيضا أن مدفوعات فائدة ديون هذه الدول تضاعفت 4 مرات منذ 2012 إلى 23.6 مليار دولار.

وفي السياق، قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الأربعاء إن الصومال ستحصل على إعفاء من ديونها قدره 4.5 مليارات دولار بموجب مبادرة لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة.

وكانت بيانات للبنك الدولي نشرت منتصف هذا العام أشارت إلى أن قيمة الديون الخارجية للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل ارتفعت إلى 8 تريليونات و700 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، في حين قفز حجم الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار.