وسط الحرب على غزة.. 16% انخفاضا في استخدام الإسرائيليين لبطاقات الائتمان

انخفض استخدام الإسرائيليين لبطاقات الائتمان بنسبة 15.8% الأسبوع الماضي -أي أقل من المتوسط السنوي بـ1.4 مليار شيكل (378.3 مليون دولار)- وفقًا لبيانات نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست عن شركة شيفا للتكنولوجيا المالية.

وبلغت نفقات المستهلكين الإسرائيليين عن طريق بطاقات الائتمان خلال الأسبوع الـ9 من الحرب (3 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري) نحو 7.7 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار)، مقارنة بمتوسط الإنفاق الأسبوعي الذي بلغ 9 مليارات شيكل منذ بداية عام 2023، وفقا لبيانات شيفا.

كما انخفض هذا الإنفاق بما يزيد على 2.5 مليار شيكل مقارنة بالأسبوع الثامن من الحرب (26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري)، لتصل نسبة تراجع الإنفاق إلى 24.8%.

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن قطاع الضيافة والفنادق هما أبرز القطاعات المتضررة جراء هذا التراجع الكبير في الإنفاق، حيث شهدا انخفاضا بنسبة 71% لكل منهما، فيما بلغت نسبة الانخفاض 65% بالنسبة لوكالات السفر و24% لقطاع الترفيه، أما قطاع البقالة والمخابز فقد سجل تراجعا بنسبة 18% مقارنة بمتوسط الإنفاق الأسبوعي عن طريق بطاقات الائتمان العام الجاري.

ونقلت الصحيفة عن تالي هولنبرغ، نائبة مدير التسويق في شيفا قولها "كنا نتوقع أن يؤدي توقف عروض التسوق في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني واستئناف الحرب إلى انخفاض في استخدام بطاقات الائتمان".

ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من خسائر كبيرة جراء الحرب على غزة عقب إطلاق عملية "طوفان الأقصى" من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتوقع محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في وقت سابق أن تصل تكاليف الحرب على قطاع غزة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار.