تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر بفعل المخاوف المتعلقة بتراجع حجم الطلب في الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 2.5% لتصل 79.54 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 2.6% لتبلغ 75.33 دولارا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو/تموز الماضي.

وقال محلل الأسواق لدى مجموعة "أواندا" كريغ إرلام "بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز الماضي اليوم في ظل تأثير التوقعات الاقتصادية الأضعف".

وأضاف إرلام أن "التركيز ينتقل بوضوح من النقص في الإمداد إلى الطلب الضعيف، وإصرار المصارف المركزية على إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة يمكن أن يفاقم الوضع".

وتراجع الخام بنسبة نحو 4% أول أمس الثلاثاء بعد أنباء عن تراجع صادرات الصين -أكبر مستورد للنفط بالعالم- بوتيرة أسرع مما كان متوقعا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن انخفاض مستويات الطلب.

وقالت مصادر بالسوق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء -نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي- إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في وقت توقعت فيه بيانات حكومية أميركية تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة العام المقبل إلى أقل مستوى منذ 20 عاما.

وعلى صعيد المعروض في السوق العالمية، وصلت شحنات النفط الروسي في السوق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 4 أشهر.