الصين تضخ 115 مليار دولار بالنظام المصرفي وتدعم المشاريع

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي -اليوم الأربعاء- لليوم الثاني على التوالي. إذ ضح اليوم 474 مليار يوان (66.04 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ أمس 353 مليار يوان (49.18 مليار دولار).

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف واصل سعر صرف اليوان الصيني ارتفاعه أمام الدولار لليوم الثالث على التوالي خلال الأسبوع الحالي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نحو شهرين.

وفي تعاملات السوق الحرة اليوم بلغ متوسط السعر 7.2658 يوانات لكل دولار بعد أن كان قد انخفض مؤخرا إلى 7.2783 يوانات، في حين كان السعر أمس 7.2733 يوانات.

يأتي ذلك في حين بلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني اليوم 7.1773 يوانات لكل دولار.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

دعم المشاريع

وفي إطار توجهها لدعم الشركات، قالت وزارة المالية الصينية ولجنة التنمية والإصلاح الوطني في قواعد جديدة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص إن الصين تشجع المؤسسات المالية على تقديم الدعم المالي لمشاريع الشراكة بين القطاعين وفقا لمبدأ المخاطر التي يمكن إدارتها.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن القواعد جاء فيها إنه يتعين أن يغطي دخل مشاريع القطاعين العام والخاص التكلفة التشغيلية.

كما يتعين أن تحظى المشاريع بمستوى معين من العائد الاستثماري، ولا يمكن أن تتسبب في تحميل الحكومات المحلية عبئا ماليا إضافيا.