الاحتلال يستهدف 25 ألف دونم زراعي وتحذير من مجاعة بغزة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، إن العدوان الإسرائيلي، قد يقضي على الزراعة بشكل كامل.

وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن الاحتلال استهدف -في تقديرات أولوية- 25 ألف دونم (25 مليون متر مربع) بشكل مباشر، مما أدى إلى إحداث خراب في المزروعات.

وأشار إلى أن هذه المساحات باتت غير ملائمة للزراعة، بالنظر إلى كمية المتفجرات التي أُلقيت عليها.

وحذر سلامة من نفاد علف الدجاج، ونفوق الدواجن، وقال "الخسارة شاملة في كل ما يتعلق بالزراعة".

وكان سلامة معروف قال، إن قطاع غزة تكبد 3 مليارات دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة بفعل حرب إسرائيل على القطاع، التي شملت المنشآت التجارية والاقتصادية ومنازل المدنيين ومقار حكومية وأهلية وبنى تحتية، وذلك في تقدير أولي لحجم الخسائر؛ بسبب العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 33 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما استشهد 163 فلسطينيا، واعتقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.





تحذير من وقوع مجاعة

من جهته حذّر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، من وقوع مجاعة "لا سيما في محافظتي غزة وشمال غزة، اللتين عزلهما الاحتلال وحاصرهما وضيّق عليهما بشكل كبير".

وقال إسماعيل للجزيرة نت "أوقعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أضرارا فادحة على الواقع الزراعي وبشكل غير مسبوق، حيث قدرت هذه الخسائر بمئات ملايين الدولارات بشكل مبدئي".

وأشار إلى أن هذا الأمر أثّر بشكل مباشر في حياة المواطنين، وقال، إن "عشرات الأصناف الزراعية باتت غير موجودة في الأسواق بفعل الحرب، سواء على صعيد الخضروات أو اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك".

وتابع إسماعيل الثوابتة "اقتلع الاحتلال وأحرق وأفسد مئات آلاف الأشجار المثمرة، وعشرات آلاف الدونمات الزراعية، بالإضافة إلى تدمير المنشآت الزراعية، مثل: مزارع الماشية والدواجن، ومنع كثيرا من المزارعين من الوصول إلى مزارعهم، لا سيما في مناطق التماس".