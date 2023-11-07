أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات -اليوم الثلاثاء- أنها شرعت في وضع الترتيبات بشأن استئناف نشاطها في ليبيا بعد أن غادرتها منذ سنوات بسبب تدهور الوضع الأمني.

وأفاد بيان للشركة بأن وفدا رفيع المستوى من سوناطراك وصل العاصمة طرابلس، للشروع في الترتيبات الخاصة باستئناف أنشطة الشركة في ليبيا، بالشراكة مع الشركة الوطنية للنفط الليبية.

وقال البيان إن هذه الزيارة تندرج في إطار "ترسيم عملية استئناف أنشطة مجمع سوناطراك بليبيا، بعد توقف دام لعدة سنوات".

ولفتت سوناطراك إلى أن فريقا رفيع المستوى يتكون من خبراء ومختصين من كلا الطرفين، سيعمل على تنفيذ الجوانب الفنية لاستئناف نشاط سوناطراك، وذلك خلال اجتماعات العمل المقرر عقدها غدا الأربعاء.

من جانبه، رحب رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فرحات بن قدارة، في بيان منفصل بعودة سوناطراك، مؤكدا جاهزية المؤسسة لرفع العراقيل أمام الشركة وتعيين فرق مختصة لمتابعة عملها.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفع حالة "القوة القاهرة" عن عمليات استكشاف النفط والغاز في ليبيا. وقبل أيام، أعلنت سوناطراك عن عودتها الوشيكة.

وعلقت سوناطراك نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وفي 2022، وقّعت سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مذكرة تفاهم تتيح للشركة الجزائرية استئناف نشاطها في ليبيا بعد توقف استمر سنوات.