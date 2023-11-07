الصادرات التركية تقفز 7.4% في أكتوبر

سجلت صادرات تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رقما قياسيا بواقع 22 مليارا و900 مليون دولار.

وفي مؤتمر صحفي أمس الاثنين أوضح وزير التجارة التركي عمر بولات أن الصادرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي زادت 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال إن صادرات تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي سجلت "أعلى حجم صادرات بأشهر أكتوبر على الإطلاق، وبلغت 22.9 مليار دولار".

كما لفت إلى أن الصادرات السنوية بلغت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 254.8 مليار دولار بزيادة 0.7%، وتخطت الرقم القياسي المسجل بنهاية 2022 والبالغ 254.2 مليار دولار.

من ناحية أخرى، قال بولات إن الواردات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت 1.3% إلى 29.6 مليار دولار.

ولفت إلى أن عجز التجارة الخارجية الشهر الماضي تراجع 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 6.72 مليارات دولار.

تعزيز التجارة مع الدول العربية

وفي لقاء سابق مع الجزيرة نت أكد بولات أن تركيا تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية، وأنها تأمل في استقطاب مزيد من الاستثمارات العربية في المستقبل.

وخلال وجوده في الدوحة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي للمشاركة في افتتاح معرض قطر الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023"، أوضح بولات للجزيرة نت أنه منذ توليه مهام منصبه قبل نحو 5 أشهر زار 14 بلدا، غالبيتها بلدان عربية وإسلامية، ومنها قطر والعراق والإمارات والسعودية، مؤكدا إيلاء الحكومة أهمية كبيرة لتطوير التجارة مع هذه البلدان، مشيرا إلى أن تركيا تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار، من مستواها الحالي عند 9 مليارات دولار.