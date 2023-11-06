النفط يرتفع والذهب يتراجع والأسواق ترقب العدوان على غزة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن أكدت السعودية وروسيا، وهما أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات حتى نهاية العام. وفي حين استهلت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع بتراجع، لا تزال تطغى على الأسواق مخاوف تفاقم العدوان على قطاع غزة.

وفي تعاملات اليوم المبكرة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار، بما يعادل 1.21%، إلى 85.92 دولارا للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.58 دولارا للبرميل، مرتفعا 1.07 دولار أو 1.33%.

وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية في بيان إن المملكة أكدت أمس أنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول المقبل ليبقى الإنتاج عند 9 ملايين برميل يوميا. وأكد أن هذا الخفض الطوعي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس (تضم أعضاء أوبك ومنتجين خارجها منهم روسيا) بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

وأعلنت موسكو أيضا مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال محللو "آي إن جي" في مذكرة إن سوق النفط ستحقق فائضا في الربع الأول من العام المقبل، وأضافوا أن هذا "يحتمل أن يكون كافيا لإقناع السعوديين والروس بمواصلة التخفيضات".

ومع ذلك من الممكن أن يتسبب تراجع استهلاك الخام في المصافي الصينية في الحد من المكاسب.

وتشهد أسعار الخام حاليا دعما بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مما يهدد بتوسع الأزمة في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط.

ومن المقرر أن يجتمع تكتل أوبك بلس يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتحديد السياسة النفطة المقبلة.

أسعار الذهب

استهلت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بتراجع، مع زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية العالية المخاطر، رغم استمرار حالة الغموض المحيطة بالحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن المعدن الأصفر تراجع الجمعة الماضي في ختام تعاملات الأسبوع السابق، مع تحسن أداء سندات الخزانة الأميركية عندما ارتفع عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي عن التوقعات، مما عزز التوقعات بتوقف دورة زيادة أسعر الفائدة في الولايات المتحدة.

وأشارت بلومبيرغ إلى أنه رغم تراجع سعر الذهب في صباح اليوم فإنه ما زال أعلى بنسبة 8% عن مستواه قبل بدء العدوان على غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي ظل الأزمات والمخاوف يلجأ المستثمرون إلى شراء الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وتراجع سعر العقود الفورية للذهب اليوم بنسبة 0.4% إلى 1984.11 دولارا للأوقية بحلول الساعة 6:07 من صباح اليوم بتوقيت لندن. كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين، في حين ارتفع سعر البلاديوم.