شيمشك: نريد إعادة ربط تركيا بقوة بالاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الخميس، أن أنقرة تريد إعادة ربط البلاد بقوة بالاتحاد الأوروبي.

وفي منشور عبر موقع "إكس"، رحب شيمشك بالتقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، بشأن "حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وأوضح أن التدابير التي اقترحتها المفوضية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مشجعة وتشير إلى تطورات إيجابية، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وذكر الوزير التركي أنه من بين التدابير استئناف الحوار رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الاقتصاد والطاقة والنقل، ومواصلة اجتماعات مجلس الشراكة والحوار السياسي الرفيع على المستوى الوزاري، وإحياء محادثات مسودة إطار التفاوض لتحديث الاتحاد الجمركي.

ومن تلك التدابير أيضا دعوة البنك الأوروبي للاستثمار إلى استئناف أنشطته في كافة القطاعات بتركيا، وتخفيف قيود تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الأتراك والطلاب والمواطنين الأتراك وأفراد أسرهم في الاتحاد الأوروبي.

وشدّد الوزير شيمشك على أن أنقرة والاتحاد الأوروبي يصبحان أقوى مع بعضهما، وقال: نريد أن نعيد ربط تركيا بقوة بالاتحاد الأوروبي.

وبشأن الاقتصاد التركي قال شيمشك في وقت سابق اليوم الخميس إن البيانات التي صدرت اليوم وأظهرت نمو الاقتصاد التركي 5.9% في الربع الثالث -وهي نسبة أكثر من المتوقع- مشجعة لكن هذا النمو سيتباطأ في الفترة المقبلة.

وأضاف "المهم هنا هو زيادة جودة النمو"، مشيرا إلى أن توجيه الموارد إلى المجالات الفعالة وزيادة الكفاءة سيكونان محركين رئيسيين للنمو، بحسب ما أوردت رويترز.

وتابع شيمشك أن تدفقات رأس المال الوافدة تتعزز، ومن المتوقع أن تزيد اعتبارا من النصف الثاني من 2024 فصاعدا، مشيرا إلى أن هناك اهتماما بالاستثمار من دول الخليج.