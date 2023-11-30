رويترز: أوبك بلس توصل إلى إجماع على تخفيضات جديدة

قال مصدران مشاركان في محادثات "أوبك بلس" لرويترز إن تحالف الدول المنتجة للنفط توصل إلى إجماع على تخفيضات إنتاج الخام.

وقال مندوب مشارك في محادثات تحالف أوبك بلس لرويترز إن اجتماع المجموعة اليوم الخميس لمناقشة مستويات الإنتاج في عام 2024 يركز على تخفيضات جديدة للربع الأول لا تقل عن 1.3 برميل يوميا.

وأضاف مصدر آخر أن إجمالي تخفيضات الإنتاج قد يقترب من مليوني برميل يوميا بناء على نتيجة المفاوضات بين الأعضاء اليوم.

في الأثناء، قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب لرويترز إن مجموعة أوبك بلس المجتمعة اليوم الخميس لمناقشة مستويات إنتاج النفط في 2024 ربما تجتمع مجددا قبل نهاية العام.

وأضاف أن الجزائر وافقت على خفض إضافي لإنتاج النفط بمقدار 50 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي السياق، قال مصدر في اجتماع أوبك بلس إن السعودية تستعد لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في أوائل عام 2024 بموجب شروط اتفاق المجموعة اليوم الخميس مع مساهمة روسيا بخفض قدره 500 ألف برميل يوميا، بحسب رويترز.

وأضاف المصدر أن من المتوقع أيضا أن يسهم أعضاء آخرون في تحالف المنتجين بتخفيضات إضافية.

وكان مندوب قال لرويترز إن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك بلس" انتهى اليوم الخميس دون تقديم توصيات بشأن مستويات الإنتاج في 2024.

كما أكد مندوبان آخران في وقت لاحق عدم تقديم أي توصية.

وعقدت اللجنة اجتماعها قبل اجتماع وزراء مجموعة أوبك بلس للدول المنتجة للنفط الذي يبدأ اليوم الخميس.

وفي هذا الإطار أيضا، قال مندوب في أوبك بلس اليوم الخميس إن من المنتظر أن تنضم البرازيل إلى التحالف اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويضم "أوبك بلس" دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا.