أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث إلى 13.5% مقابل 11.4% خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب إن الاقتصاد المحلي فقد 297 ألف فرصة عمل ما بين الربع الثالث 2022 والربع ذاته من السنة الحالية.

وبحسب البيانات ذاتها، عرفت المدن فقدان 29 ألف فرصة عمل مقابل 269 ألفا للقرى، في ظل أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل بالمغرب مليونًا و625 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت المندوبية إن معدل البطالة بقي مرتفعا بين:

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، مسجلا 38.2%.

النساء بنسبة 19.8%.

الحاصلين على شهادة 19.8%.

وتباطأ نمو الاقتصاد المغربي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.3%، مقارنة بنمو بلغ 3.5% في الربع الأول من هذا العام.

وعُزي هذا التباطؤ إلى عوامل من بينها:

ضعف نمو القطاع الزراعي المتضرر من الجفاف.

انخفاض نشاط القطاع الصناعي.

تراجع استهلاك الأسر.

وكان بنك المغرب (البنك المركزي) خفض في سبتمبر/أيلول الماضي توقعاته للنمو في 2023 إلى نحو 2.5%، مشيرا إلى أن هذه التوقعات لم تضع في الاعتبار تأثير الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس.

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال، الذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص في أقاليم متعددة في وسط جنوبي المغرب.

من جهته توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل البطالة بالمغرب من 11.8% في العام 2022 إلى 12% العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى11.7% السنة المقبلة.