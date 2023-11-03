ارتفاع النفط والذهب مع استمرار العدوان على غزة

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات -الخميس- في الوقت الذي زادت فيه أسعار العقود الآجلة للذهب. يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يشن جيش الاحتلال قصفا مكثفا أدى إلى استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني وجرح أكثر من 22 ألفا آخرين، في ظل مخاوف من تمدد الصراع ليشمل مناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والمتحكمة بممرات عالمية هامة.

ففي تعاملات الخميس، ارتفع سعر خام غرب تكساس القياسي الأميركي بنسبة 0.9% ليصل إلى 81.2 دولارا للبرميل تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.9% كذلك ليصل إلى 85.41 دولارا للبرميل تسليم يناير/كانون الثاني المقبل.

علاوات تأمين

في غضون ذلك، قالت مصادر إن تجار النفط سيدفعون علاوات سعرية للإمدادات السنوية لمعظم خامات الشرق الأوسط عام 2024، بسبب مخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة بعد أن أدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتم إبرام معظم الصفقات السنوية لشراء خامات الشرق الأوسط في بداية الأسبوع، بعد ما يقرب من شهر من اندلاع الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، الذي أثار مخاوف من انتشار الصراع في المنطقة، والذي أدى إلى تقلب أسعار النفط العالمية، إذ يمثل إنتاج منطقة الشرق الأوسط ثلث إنتاج النفط العالمي.

وقال أحد التجار إن التقلبات في أسواق النفط ربما أدت إلى ارتفاع أسعار بعض الشحنات المباعة في هذه الصفقات السنوية.

ارتفاع الذهب

وفي تعاملات الخميس، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب مع تراجع الدولار بعد إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) تثبيت أسعار الفائدة، ولجوء المستثمرين في ظل الأزمات والمخاوف إلى شراء الذهب على اعتباره ملاذا آمنا.

وفي تعاملات الأسوق الخميس، تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 105.81 نقاط.

وفي بداية تعاملات نيويورك، رغم ارتفاع الدولار بعد ذلك إلى 106.12 نقاط، فإنه ظل أقل من مستواه الأربعاء بنسبة 0.72%.

وارتفع سعر الذهب الخميس بمقدار 6 دولارات إلى 1993.50 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما ارتفع سعر الفضة إلى 22.846 دولارا للأوقية ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس إلى 3.6725 دولارات للرطل تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 5.25% إلى 5.5%، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات.