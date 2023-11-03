أسعار الغذاء العالمية عند أدنى مستوى في أكثر من عامين

انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، مدفوعا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.

وقالت المنظمة اليوم الجمعة إن مؤشرها -الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم- بلغ في المتوسط ​​120.6 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي انخفاضا من 121.3 نقطة في الشهر السابق له.

وكانت قراءة أكتوبر/تشرين الأول الماضي هي الأدنى منذ مارس/آذار 2021.

وعلى النقيض ارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 2.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد تراجع دام 9 أشهر.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب أبقت منظمة الفاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام عند 2.819 مليار طن متري، بزيادة 0.9% عن العام السابق، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة العالمية في الحبوب خلال الفترة 2024/2023 نحو 469 مليون طن، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 1.6% عن العام السابق.