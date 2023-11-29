زيادة صادرات تركيا 7.4% الشهر الماضي

سجلت الصادرات التركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زيادة بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من 2022. جاء ذلك في تقرير أعدته هيئة الإحصاء التركية بالتعاون مع وزارة التجارة، عن حجم التجارة الخارجية للبلاد في الشهر الماضي.

وبحسب المعطيات، بلغت قيمة الصادرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 22 مليارا و871 مليون دولار، في حين سجلت الواردات زيادة بنسبة 0.6%.

وتراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 17.5% الشهر الماضي، مسجلا 7 مليارات و902 مليون دولار.

وارتفع إجمالي الصادرات منذ مطلع العام الجاري وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي 0.2%، محققا 209 مليارات و904 ملايين دولار.

وخلال الفترة نفسها، بلغ عجز التجارة الخارجية 91 مليارا و44 مليون دولار، بزيادة 3.2%.

ويوم الجمعة الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات البلاد بلغت في الأشهر الـ12 الأخيرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 254.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات سجلت رقما قياسيا جديدا في الشهر الماضي حيث زادت بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 22.9 مليار دولار.

وأعرب أردوغان عن شعوره بالفخر بجميع الشركات التي تسهم في الإنتاج والتوظيف والتصدير في تركيا.

ولفت أردوغان إلى أن صادرات تركيا السنوية كانت 36.1 مليار دولار فقط في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة.

ونوه إلى أن تركيا تعد الثالثة في نمو الصادرات ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث سرعة زيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل على المستوى العالمي، فإن صادرات تركيا تواصل منحاها التصاعدي.

وشدد أردوغان على أن زيادة الصادرات من حيث الأرقام أمر مهم، لكن يتوجب التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة النوعية أيضا.