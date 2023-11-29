النفط يواصل الصعود وسط ترقب اجتماع أوبك بلس

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام صعودها -اليوم الأربعاء- بدعم من احتمال تمديد تحالف أوبك بلس خفض الإمدادات أو حتى زيادة هذا الخفض مع تقليص كازاخستان إنتاجها بسبب عاصفة شديدة وتراجع الدولار.

وفي التعاملات المبكرة اليوم ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 82.01 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتصل إلى 76.86 دولارا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفاعا في نهاية تعاملات -أمس الثلاثاء- بأكثر من 2% عند التسوية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار، بما يعادل 2.1%، لتصل عند التسوية نهاية تعاملات الثلاثاء إلى 81.68 دولارا للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.55 دولار، بما يعادل 2.1%، إلى 76.41 دولارا للبرميل.

ويعقد تحالف أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت يوم غد الخميس لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.

وقالت مصادر في أوبك بلس إن المحادثات بشأن السياسة النفطية لعام 2024 صعبة، مما يرجح احتمال تمديد الاتفاق السابق وليس زيادة خفض الإنتاج.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت الأسبوع الماضي نتيجة تأجيل أوبك بلس اجتماعه 4 أيام من أجل تسوية خلافات حول أهداف الإنتاج بالنسبة للدول الأفريقية.





اجتماع أوبك بلس

وقال الخبير الإستراتيجي في الطاقة لدى ماكواري والت تشانسلور، في مذكرة "نعتقد أن التركيز الأساسي للسوق يتمحور حول استمرار التخفيضات الطوعية الإضافية للسعودية بمقدار مليون برميل يوميا".

وأضاف "نرى أن تمديد هذه التخفيضات إلى الربعين الثاني والثالث من عام 2024 قد يمثل عتبة هذا الاجتماع".

من جهته قال كارستن فريتش من كومرتس بنك إن إحدى التسويات المحتملة قد تشمل قبول أنجولا ونيجيريا أهداف خفض الإنتاج لبضعة أشهر في حالة تخفيض أهداف الدول الأخرى بالمثل.

وأضاف "وفقا للمندوبين، فإن السعودية تطلب تقليل حصص إنتاج الدول الأخرى في أوبك بلس. ورغم أن الكويت أشارت إلى استعدادها للقيام بذلك، فإن بعض الدول تقاوم على ما يبدو أي خطوة من هذا القبيل".

وقال فريتش إن من المرجح أن تعارض الإمارات هذه الخطوة نظرا لزيادة هدف إنتاجها لعام 2024 بناء على طلبها عندما عقد تحالف أوبك بلس اجتماعه السابق في أوائل يونيو/حزيران الماضي.

كما حصل النفط على دعم تراجع إنتاج كازاخستان، فقد عطلت عاصفة شديدة في منطقة البحر الأسود نحو مليوني برميل يوميا من صادرات النفط من كازاخستان وروسيا، وفقا لمسؤولين حكوميين وبيانات ملاحية. وقالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن أكبر حقول النفط في البلاد خفضت إنتاج النفط اليومي 56% اعتبارا من 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

انخفاض الدولار

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في3 أشهر أمس الثلاثاء بعد أن أشار كريستوفر والر من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى إمكانية خفض سعر الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انخفض التضخم.

وعادة ما يدعم ضعف الدولار أسعار النفط لأنه يجعله أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية 817 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي.