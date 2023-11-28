صندوق الاستثمارات السعودي يحصل على قرض مجمع بـ5 مليارات دولار

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي -اليوم الثلاثاء- إنه وقع اتفاقية لتأمين قرض مجمع محدد الأجل يصل إلى 5 مليارات دولار من اتحاد يضم 9 بنوك دولية بتغطية من شركة كوريا للتأمين التجاري.

وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن هذا التمويل "يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية".

ويبلغ أجل التمويل الذي تغطيه شركة كوريا للتأمين التجاري -وهو أول تمويل للصندوق تغطيه وكالة لائتمان التصدير- 13 عاما بقيمة مبدئية تبلغ 3 مليارات دولار، مع احتمال زيادته إلى 5 مليارات دولار.

وبحسب بيان للصندوق تأتي هذه الخطوة في إطار جهوده المستمرة لتنويع مصادر تمويله.

من جانبه، قال "إن هو لي" رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري إن هذه الاتفاقية ستسمح للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي.

وأضاف "نحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين".

شراكات

ويأتي قرض شركة كوريا للتأمين التجاري بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن مشروع مشترك مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لبناء مصنع للسيارات في السعودية في مشروع تقدر كلفته بأكثر من 500 مليون دولار.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 70% في المشروع وتمتلك هيونداي 30%.

ويوجد صندوق الاستثمارات العامة في مركز خطة السعودية لتقليص اعتمادها على النفط في وقت تنفق فيه مليارات الدولارات على تنويع اقتصادها.

ويتوسع الصندوق محليا ودوليا عبر عدد كبير من الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

ويشير صندوق الاستثمارات العامة إلى القروض وأدوات الدين باعتبارها مصادر تمويل رئيسية إلى جانب ضخ رأس المال من الحكومة وتحويل الأصول الحكومية إلى الصندوق والأرباح العائدة من الاستثمارات.

ويمتلك الصندوق -الذي تزيد أصوله على 700 مليار دولار- حصة إجمالية تبلغ 8% في شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة أرامكو، مما يمنحه تدفقات مالية كبيرة.