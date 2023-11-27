النفط يتراجع قبيل اجتماع لتحالف أوبك بلس

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، ونزل خام برنت صوب 80 دولارا للبرميل مع ترقب المستثمرين اجتماع مجموعة "أوبك بلس" هذا الأسبوع للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.

وبحلول الساعة 7:50 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى نحو 80 دولارا للبرميل.

كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 0.5% إلى 75.12 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان على نحو طفيف في الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع يسجلان فيه مكاسب منذ خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا قد تمددان خفض الإمدادات حتى 2024، في حين ناقشت أوبك بلس خطط تطبيق المزيد من التخفيضات.

وهوت الأسعار في الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومنهم روسيا، اجتماعا وزاريا حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لحل الخلافات بخصوص أهداف الإنتاج للمنتجين في أفريقيا.

ومنذ ذلك الحين تتحرك المجموعة من أجل التوصل إلى توافق، حسبما ذكرت مصادر في المجموعة لرويترز الجمعة الماضي.

وقال محللون في "آي إن جي" إن معنويات السوق لا تزال سلبية في ظل الخلاف داخل أوبك بلس حول حصص الإنتاج، على الرغم من توقعات بأن تواصل السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يوميا حتى العام المقبل.

توقعات بزيادة طفيفة

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024 حتى لو واصلت الدول الأعضاء في أوبك بلس تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.

واستقرت أسعار النفط أيضا بعد انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط في أعقاب التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة وتبادل رهائن وأسرى فلسطينيين.

وكان بنك مورغان ستانلي (أكبر مؤسسة مالية أميركية) قد توقع في وقت سابق أن يظل سعر خام برنت مدعوما عند مستويات حول 85 دولارا للبرميل، وسط توقعات بأن تستمر منظمة الأوبك وحلفاؤها في كبح الإنتاج وتحقيق استقرار في معروض النفط إلى حد كبير عند المستويات الحالية.

وقال محللو البنك الثلاثاء الماضي إن السوق ليست لديها طاقة كبيرة لاستيعاب المزيد من نفط الأوبك، مضيفين أنهم ربطوا الطلب على نفط الأوبك في 2024 عند 28.3 مليون برميل يوميا، وذلك دون تغيير في مستوى الطلب للعام الرابع على التوالي.

لكن منظمة الأوبك كانت قد قالت هذا الشهر إن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية، وألقت باللائمة على المضاربين فيما يتعلق بانخفاض الأسعار.

ورفعت المنظمة في تقريرها الشهري توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 إلى 2.46 مليون برميل يوميا مقابل 2.44 مليون في التوقعات السابقة، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2024 عند 2.25 مليون برميل يوميا.