المركزي الصيني يضخ 70 مليار دولار بالنظام المصرفي

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين 501 مليار يوان (70.4 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ يوم الجمعة الماضي في ختام أسبوع التداول الماضي أكثر من 93 مليار دولار وفق الآلية نفسها.

وقال البنك المركزي الصيني إن هذه الخطوة تستهدف الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفق ما أوردت وكالة شينخوا الصينية.

وإعادة الشراء العكسية -المعروفة بـ"الريبو العكسي"- هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

ويكون البنك المركزي الصيني قد ضخ -وفق عمليات الشراء العكسية منذ منتصف الشهر الحالي- نحو 431 مليار دولار بالنظام المصرفي.

وفي سوق الصرف سجل سعر اليوان الصيني تراجعا طفيفا أمام الدولار في التعاملات اليوم بعد ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية.

وبلغ سعر العملة الصينية اليوم الاثنين 7.1159 يوانات لكل دولار مقابل 7.1151 يوانات يوم الجمعة الماضي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

ويتحدد السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق "الإنتربنك" يوميا.