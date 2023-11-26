199 مليار دولار عائدات الأعمال التجارية لشركات الاتصال الصينية

أظهرت بيانات رسمية من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن صناعة الاتصالات في الصين شهدت توسعا مطردا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، مدعومة بأعمال الشركات الناشئة.

كما كشفت البيانات أن عائدات الأعمال التجارية المجمعة للشركات في هذا القطاع بلغت 1.42 تريليون يوان (199 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 6.9% على أساس سنوي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وشهدت القطاعات الناشئة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء ومراكز بيانات الإنترنت، ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 20.5% على أساس سنوي ووصلت إلى 301.2 مليار يوان (42.09 مليار دولار).

وحققت خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند) لشركات الاتصالات الثلاث العملاقة في الصين، تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم، إيرادات بقيمة 219 مليار يوان (30.60 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من 2023، بزيادة 9.3%، مقارنة بنفس الفترة عام 2022.

وواصلت تقنية شبكة الجيل الخامس توسعها المطرد في الأشهر العشرة الأولى من 2023.

وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان لدى الصين 3.215 ملايين محطة أساسية لشبكة الجيل الخامس و754 مليون مستخدم لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.

وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ عدد المشتركين في خدمة الجيل الخامس نحو نصف مستخدمي الهواتف المحمولة في الصين.