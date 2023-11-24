أردوغان: الصادرات التركية سجلت رقما قياسيا الشهر الماضي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات البلاد بلغت في الأشهر الـ 12 الأخيرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 254.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات سجلت رقما قياسيا جديدا في الشهر الماضي حيث زادت بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 22.9 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة الجمعة في حفل توزيع جوائز "أبطال إينوفاليغ" (برنامج لتطوير الابتكار في تركيا)، في مركز الخليج للمؤتمرات في إسطنبول.

وأعرب أردوغان عن شعوره بالفخر بجميع الشركات التي تسهم في الإنتاج والتوظيف والتصدير في تركيا.

وأشار إلى أن الزيادة المنتظمة في عدد الشركات المتقدمة إلى برنامج تطوير الابتكار كل عام تظهر أن ثقافة الابتكار بدأت تتجذر في عالم الأعمال.

ولفت أردوغان إلى أن صادرات تركيا السنوية كانت 36.1 مليار دولار فقط في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة.

ونوه إلى أن تركيا تعد الثالثة في نمو الصادرات ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث سرعة زيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل على المستوى العالمي، فإن صادرات تركيا تواصل منحاها التصاعدي.

وشدد أردوغان على أن زيادة الصادرات من حيث الأرقام أمر مهم، لكن يتوجب التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة النوعية أيضا.