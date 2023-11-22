العراق يمنح شركة إيطالية عقدا لبناء منشآت غاز بحقل غرب القرنة 2

ذكر مجلس الوزراء العراقي -في بيان أمس الثلاثاء- أنه وافق على عقد بقيمة 619 مليون دولار مع شركة سيسم الإيطالية لبناء منشآت غاز في حقل غرب القرنة 2 النفطي جنوبي البلاد.

وقال البيان إن الاتفاق -الذي تبلغ مدته 33 شهرا- ينص على تولي المجموعة تأهيل محطة لمعالجة الغاز وبناء منشآت غاز جديدة في الحقل العملاق الذي تديره شركة لوك أويل الروسية.

والصفقة جزء من سلسلة عقود تهدف إلى تطوير منشآت الغاز التي يقول مسؤولو الطاقة إنها ستساعد العراق على وقف حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط واستخدام الغاز المعالج لتوليد الكهرباء.

ويقع حقل غرب القرنة 2 على بعد 65 كيلومترا شمال غرب ميناء البصرة الجنوبي باحتياطات تبلغ نحو 14 مليار برميل، وكان هدف الإنتاج الأولي للحقل في المرحلة الأولى هو 120 ألف برميل يوميًا، في حين كان الهدف للمرحلة الثانية 480 ألف برميل يوميًا، في أفق الوصول إلى إنتاج أقصى عند 1.8 ملايين برميل يوميا، بحسب الكاتب سيمون واتكينز.

الغاز الإيراني

ويعتمد العراق -الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)- بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني لتشغيل شبكته الكهربائية، لكن الولايات المتحدة دفعت بغداد إلى تقليل الاعتماد على طهران.

وقبل أكثر من أسبوع، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها مددت لمدة 4 أشهر فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، مما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من طهران.

ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لأنه يفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.