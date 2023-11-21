تركيا تمدد اتفاقية استيراد الغاز المسال مع الجزائر حتى 2027

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار -الثلاثاء- إن شركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش وقعت اتفاقا مع شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية سوناطراك لتمديد عقدهما الحالي لتوريد الغاز 3 سنوات.

وأضاف -في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس- أن الاتفاق الموقع -خلال زيارة رسمية للرئيس رجب طيب أردوغان للجزائر- ينص على مواصلة تركيا شراء 4.4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من الجزائر سنويا.

وكانت بوتاش وسوناطراك وقعتا عقدا لتوريد الغاز لأول مرة عام 1988، ويجري تمديده منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة الطاقة التركية إن العقد الحالي كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، قبل تمديده حتى 2027.

من جهتها، قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء إن الجزائر وقعت عدة اتفاقيات مع تركيا، منها عقد توريد غاز مع شركة سوناطراك.

كما تُوج الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بالتوقيع على 12 اتفاقية تعاون بمختلف المجالات.

ولا تنتج تركيا سوى قليل من النفط والغاز، لذا تعتمد بشدة على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك على الغاز الطبيعي المسال من الجزائر وقطر والولايات المتحدة ونيجيريا.

وتطور أنقرة حقلا للغاز الطبيعي طاقته 710 مليارات متر مكعب في البحر الأسود من أجل الإنتاج.