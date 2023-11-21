الدولار عند أدنى مستوياته في شهرين والذهب يرتفع

هبط الدولار -اليوم الاثنين- إلى أدنى مستوياته في شهرين مواصلا سلسلة من الخسائر مستمرة منذ الأسبوع الماضي، في ظل تأكيد المتعاملين اعتقادهم أن أسعار الفائدة الأميركية قد بلغت ذروتها وتحويل اهتمامهم إلى توقيت قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) خفض الفائدة. وفي غضون ذلك، ارتفع الذهب قليلا في التعاملات المبكرة في الأسواق العالمية.

وبلغ اليوان الصيني أعلى مستوياته في 3 أشهر في الأسواق المحلية والدولية مدعوما من البنك المركزي الصيني، مما أسهم في رفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين كثيرا ما يُستخدمان بديلين لليوان في السيولة النقدية.

وتراجع مؤشر الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 103.53، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر/أيلول، لتمتد خسائره المستمرة منذ الأسبوع الماضي التي تقترب من 2%. وذلك هو أسوأ هبوط أسبوعي منذ يوليو/تموز الماضي.

ومقابل ضعف الدولار الأميركي، سجل اليورو 1.09365 دولار ليبلغ أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب، في حين استقر الين الياباني عند 148.68 مقابل الدولار في أعلى مستوياته منذ شهر.

وتخلت الأسواق عن اعتقادها في خطر رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مجددا بعد صدور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وبالتحديد بعد صدور قراءة التضخم سجلت مستوى أقل من التقديرات.

صعود الإسترليني

وصعد الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.2480 دولار ليقترب من أعلى مستوى له في شهرين، بينما جرى تداول اليورو عند 1.09185 دولار في أحدث التداولات، قبل قراءة مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الذي من المقرر صدوره الأسبوع الجاري.

وظل الين الياباني مرتفعا ولم يبلغ 150 مقابل الدولار، إذ ارتفع 0.3% ليجري تداوله عند 149.17.

وصعد اليوان الصيني في الأسواق المحلية 0.5% إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر عند 7.1700 مقابل الدولار، بينما تلقى اليوان في الأسواق الدولية دفعة مماثلة، وقفز تقريبا 0.6% إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 7.1703 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.6546 دولار، وكان قد سجل أعلى مستوى له في 3 أشهر عند 0.6563 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.54% إلى 0.6025 دولار.

الذهب يصعد

أما بالنسبة للذهب، فقد ارتفعت أسعاره قليلا اليوم الاثنين مع مواصلة الدولار خسائره. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1981.80 للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة اليوم بعد أن ارتفع 2.2% في الأسبوع الماضي.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولارا للأوقية.

وفي ظل بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وبيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، تعززت الآمال في أن يبدأ المركزي الأميركي تيسير السياسة النقدية بصورة مبكرة أكثر مما كان متوقعا.

وأسعار الفائدة الأقل تشكل ضغطا نزوليا على الدولار وعوائد السندات بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون حاليا صدور محضر أحدث اجتماع للمركزي الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فإن الفضة استقرت في المعاملات الفورية عند 23.73 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 903.02 دولارات، وكذلك زاد البلاديوم 0.3% إلى 1056.33 دولارا للأوقية.