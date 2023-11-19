السعودية تعلن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان -اليوم الأحد- إن شركة أرامكو تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي (جنوب شرق).

وأوضح الوزير أنه تأكد اكتشاف حقل الحيران بعد تدفق الغاز بمعدل 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، و1600 برميل من المكثفات يوميا. وتسنى اكتشاف حقل المحاكيك بعد تدفق الغاز منه بمعدل 0.85 مليون قدم مكعبة قياسية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير عبد العزيز قوله إنه أمكن أيضا اكتشاف "الغاز الطبيعي في 5 مكامن في حقول مكتشفة مسبقا". وأضافت أنه أُعلن أيضا عن اكتشافات أخرى في المنطقة الشرقية.

وتهدف أرامكو، وهي منتج للنفط بالأساس، إلى زيادة إنتاجها من الغاز 50% بحلول 2030 عن مستويات 2021.

وقالت في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي إنها وافقت على الاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة الغاز الطبيعي المسال "ميد أوشن إنرجي" مقابل 500 مليون دولار، مع خيار زيادة الحصة، وذلك في إطار توجهها نحو الغاز الطبيعي.

وكان رئيس أرامكو التنفيذي أمين الناصر قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن الشركة تتطلع إلى زيادة الاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال لتعزيز خططها لتصبح طرفا رئيسيا في سوق الغاز المنقول بحرا.