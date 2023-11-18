9 طرق للاستثمار أثناء العمل بدوام كامل

نشر موقع "إنفستاز" التركي تقريرا استعرض فيه 9 طرق يمكن من خلالها استثمار الأموال أثناء الالتزام بوظيفة بدوام كامل، وذلك في ظل الإمكانيات التي بات العالم يمتلكها في هذا العصر الذهبي؛ حيث يمكن حاليا لأي شخص القيام باستثمارات صغيرة قد تكسبه المال.

1- الاستثمار في المعادن الثمينة

أصبحت المعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم) أداة استثمارية مثيرة للجدل للغاية لكنها شائعة؛ حيث يعتبرها البعض أفضل استثمار يمكنهم القيام به، في حين يراها آخرون خيارا سيئا.

والحقيقة هي أن الفكرتين تنطويان على بعض الحقيقة، فالتقلبات في أسعار المعادن الثمينة لا يمكن التنبؤ بها مثل غيرها من الأمور، لأنها تعتمد غالبا على ارتفاع الدولار وانخفاضه.

ومع ذلك، إذا كنت على استعداد للقيام باستثمار صغير فإن الربح المحتمل عادة ما يعوض المخاطر المحتملة.

من ناحية أخرى، تعد هذه المعادن الثمينة من الاستثمارات المالية التي يمكننا الاحتفاظ بها بشكل ملموس.

2- الاستثمار في العقارات

أسعار العقارات ترتفع وتنخفض باستمرار، لذلك فإن الاستثمار العقاري يعد من الأصول التي يمكننا الاحتفاظ بها ماديا، مثل المعادن الثمينة.

فإذا كنت لا تستطيع شراء عقار، فسيستمر إنتاج الخيارات لك في جميع أنحاء العالم. وإذا قيّمت المخاطر بشكل جيد بما فيه الكفاية، فإن العديد من البلدان تسمح للأجانب بالاستثمار في العقارات، خاصة البلدان النامية التي تتميز عقاراتها بأنها ذات أسعار معقولة يمكن أن تصبح أكثر قيمة في غضون سنوات قليلة.

أخيرا، تحتاج إلى إجراء بحث مكثف للقيام باستثمار عقاري يناسب ميزانيتك.

3- استثمار التمويل الجماعي

التمويل الجماعي قد يكون الخيار الأفضل بالنسبة لشخص يعمل في وظيفة بدوام كامل؛ وذلك لأنه يحتاج فقط استثمار جزء صغير من المبلغ المطلوب للاستثمار. وتعتمد عوائدك المستقبلية على المبلغ الذي استثمرته في البداية، وهو ما يتيح لك الاستثمار في الشركات الكبيرة. ونتيجة لذلك، تزيد أرباحك المحتملة بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك القيام باستثمارات صغيرة في عدد قليل من الشركات وتوقع أن يحقق بعضها أرباحا لك.

4- شراء أسهم في الشركات المدرجة

أسهم الشركات المحلية تعتبر استثمارا بشكل عام مع فرصة كبيرة جدا للفوز. لنفترض أن لديك مبلغا كبيرا من المال، كيف ستستثمره في المستقبل؟ هل ترغب في تأسيس شركة أحلامك بهذا المال، أم ترغب في أن تصبح شريكا في شركة ناجحة جذورها عميقة وقوية؟

نعترف بأن الاختيار أمر صعب، لكن إذا أخذنا في الاعتبار مزاياه فإن الاستثمار بشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية ولديها أساس متين للغاية، يكون أقل خطورة ولديه إمكانية أكبر لتحقيق أرباح عالية.

إن إنشاء فريق متناغم يتكون من موظفين مجهزين تجهيزا جيدا مع أقسام راسخة، يعد مهمة صعبة في حد ذاتها وتتطلب الصبر، لذلك يمكننا القول إنه من الأفضل شراء الأسهم من الشركات المحلية.

تحاول الشركات الكبيرة زيادة أرباحها باستمرار، وبالتالي فإن أسعار أسهمها سترتفع بمعدل مماثل لأرباحها. في هذه الحالة يمكنك بيع بعض أو كل أسهمك الخاصة لتحقيق الربح، وبالتالي الأمر متروك لك لتحويل الأزمة إلى فرصة.

والسيناريو الأسوأ بالنسبة لشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية هو أن مديري الشركة قد يتجهون إلى تحقيق أهداف الربح والنمو على المدى القصير مع الاهتمام بتلبية توقعات المستثمرين، بدلا من ضمان النمو المستقر على المدى الطويل.

5- شراء الأسهم الرخيصة

الأسهم الصغيرة الرخيصة هي الأسهم التي يتم تداولها بأقل من دولار واحد. إلا أنه من النادر أن تكون الأسهم المقومة بأقل من قيمتها استثمارا جيدا ما لم تنفد الخيارات، لأنها رخيصة جدا ولا يوجد خيار لارتفاع السعر.

لكن إذا قمت بشراء الكثير من الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، فإن القليل منها على الأقل سيحقق لك ربحا. ولكن عليك أن تكون حذرا للغاية بشأن هذا الأمر، وعليك أن تقبل المخاطرة تحت أي ظرف من الظروف، سواء كان ذلك فوزا أو خسارة.

6- المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية

استثمارات الطرح العام هي الشركات التي سيتم إدراج أسهمها لأول مرة، وذلك من خلال الإعلان عن أسهمها لمستثمري سوق الأوراق المالية من خلال دعوة أو إعلان، وبالتالي توفير رأس المال من أجل جمع موارد جديدة.

لهذا السبب يمكن للشركات تقديم عروض عامة بأسعار معقولة جدا خلال مرحلة بناء سجل الأوامر، وهناك احتمال كبير جدا أن تزيد قيمة الأسهم بعد ذلك. ويمكن أيضا تطبيقه كأحد أفضل الطرق للاستثمار أثناء العمل في وظيفة بدوام كامل.

7- الاستثمار في شركة ناشئة

نقل الموقع عن نيل بلومنثال، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة واربي باركر، قوله إن "الشركة الناشئة هي شركة تحاول العثور على إجابة يكون فيها الحل مؤكدا ولكن النجاح غير مضمون"، مضيفا أن هذا في الواقع استثمار محفوف بالمخاطر بمتوسط خسارة يصل إلى 90% تقريبا.

وأوضح أن الربح إن كان بنسبة 10%، فالنجاح غير مضمون. وبما أن قيمة كونك شريكا في شركة ناشئة منخفضة، فيمكنك امتلاكها بمبالغ صغيرة من المال، لكن يجب أن نذكّرك مرة أخرى بأن هذا إجراء محفوف بالمخاطر.

8- تداول الفوركس

الفوركس أو سوق صرف العملات الأجنبية هو أكبر سوق مالي في العالم؛ حيث يتم تداول تريليونات الدولارات من خلال سوق الفوركس كل يوم، وهو أمر حيوي للاقتصاد؛ إذ يستخدم الشركات والحكومات والمستثمرين الفوركس؛ لتسهيل التجارة الخارجية، بينما تقوم الحكومات بتنفيذ السياسات.

ويقوم المستثمرون بدراسة السوق والتنبؤ بارتفاع وانخفاض أسعار الصرف والاستفادة منها، مبينا أنه يمكن البدء في تداول العملات الأجنبية بما لا يقل عن 50 ألف ليرة تركية (نحو 1742 دولارا) ونسبة رافعة مالية (هامش تداول إضافي) تبلغ 1/10.

وبالوصول إلى الهدف الرئيسي هنا، فإنك تشتري كمية معينة من العملات الأجنبية وتبيعها بسعر أعلى عندما تكون قيمتها أعلى مما دفعته في البداية.

9- تداول العقود الآجلة

العقود الآجلة هي أداة استثمارية تتيح لك الاستفادة من تغيرات الأسعار والتحكم فيها بدون امتلاك سهم أو أصل فعلي. وقد يمنحك العقد الآجل الحق في شراء أسهم شخص آخر بسعر معين، يعرف باسم سعر الإضراب، في تاريخ معين مقابل قسط معين. وإذا ارتفعت قيمة الأسهم، يمكنك شراء الأسهم بسعر أرخص من سعر السوق وبيعها بسعر السوق لتحقيق الربح الكامل. وبدلا من ذلك، إذا انخفضت قيمة الأسهم، فقد تقلل من شراء الأسهم ولكنك تفقد مكاسبك الأولية.