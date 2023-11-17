النفط يتجه لرابع خسارة أسبوعية بعد بلوغه أدنى مستوى في 4 أشهر

تتجه أسعار النفط إلى تسجيل رابع أسبوع على التوالي من الانخفاض، وجاء ذلك عقب انخفاض أسعار الخام بنحو 5% أمس الخميس، لتبلغ أدنى مستوى في 4 أشهر، وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي.

وظلت أسعار النفط دون تغييرات تذكر خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 77.45 دولارا للبرميل بحلول الساعة 7:48 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قليلا إلى 72.97 دولارا.

وخسر الخامان القياسيان نحو سدس قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقال محللون إن انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة من المرجح أيضا أن يدفع السعودية إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى 2024.

وتوقعت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وجود نقص في الإمدادات في الربع الرابع، لكن بعض البيانات الاقتصادية المهمة التي صدرت حول العالم هذا الأسبوع أظهرت أن الطلب ظل أقل من المتوقع.

ويعزى انخفاض أسعار النفط هذا الأسبوع بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأميركية واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية، وهو ما يقول المحللون إنه أثار مخاوف من ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط ارتفاع الإنتاج.

وقالت "جيه بي مورغان" لأبحاث السلع اليوم الجمعة إن تتبع الطلب العالمي على النفط أظهر أن متوسط ​​الطلب بلغ 101.6 مليون برميل يوميا في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أي أقل بمقدار 200 ألف برميل يوميا من توقعاتها لهذا الشهر.