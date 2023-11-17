الدولار يتجه صوب تراجع أسبوعي مع انحسار التضخم الأميركي

يتجه الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعي في شهور مقابل اليورو والين والفرنك السويسري اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على البيع ترقبا لخفض بنحو 100 نقطة أساس للفائدة الأميركية العام المقبل.

وسجل الدولار 1.0854 مقابل اليورو، ونزل 1.6% خلال الأسبوع الجاري، وهو أكبر تراجع له منذ منتصف يوليو/تموز الماضي.

كما انخفض الدولار 1.6% خلال الأسبوع الجاري إلى 0.8882 فرنك سويسري، وتراجع 0.6% مقابل الين الياباني إلى 150.53 ينا.

ونزل النفط إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر أمس الخميس، وقالت سلسلة متاجر وول مارت إنها ستخفض الأسعار، مما يزيد الضغوط الانكماشية التي أظهرت بيانات هذا الأسبوع أنها ساهمت في استقرار أسعار المستهلكين الأميركيين، وأقنعت المستثمرين بأن التضخم يتراجع وأن رفع أسعار الفائدة انتهى.

وصعد الجنيه الإسترليني 1.5% هذا الأسبوع إلى 1.2410 دولار.

وفقد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعض قوتهما أمس الخميس بعد مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي أثرت سلبا على أسعار السلع الأولية، لكنهما في طريقهما إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.

وكانت التحركات في المعاملات الآسيوية اليوم الجمعة محدودة، وجرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.6466 دولار مرتفعا 1.7% خلال الأسبوع، فيما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5960 دولار مرتفعا 1.2% خلال الأسبوع.

كما ارتفع اليوان الصيني إلى 7.2447 مقابل الدولار، فيما تترقب العملة الصينية تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ شهرين، وجرى تداوله قرب أعلى مستوى في 3 أشهر.