النفط يتراجع مع ارتفاع مخزون الخام الأميركي

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، مع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركي بأكثر من المتوقع وتسجيل الإنتاج لرقم قياسي في الولايات المتحدة (أكبر منتج للنفط في العالم).

وانخفضت العقود الآجلة لنهاية تعاملات الأربعاء لخام برنت 1.29 دولار، ليغلق عند سعر 81.18 دولارا للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.60 دولار إلى 76.66 دولارا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.6 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليونا، ما يفوق بكثير التوقعات والتي كانت تقدر الزيادة المتوقعة 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج المحلي الأميركي من الخام ظل عند رقم قياسي يساوي 13.2 مليون برميل يوميا.

نمو الطلب

وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.

والثلاثاء، قالت الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرا- إنه رغم أن التخفيضات الطوعية للإمدادات من السعودية وروسيا حتى نهاية العام ستحد من المعروض، مع استمرار تباطؤ نمو الطلب، فإن السوق قد تتحول إلى تسجيل فائض في بداية عام 2024.

وأكدت الوكالة أن الطلب من الصين -التي تعد أكبر مستورد للخام وثاني أكبر اقتصاد في العالم- بلغ مستوى قياسيا جديدا عند 17.1 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية -التي تقدم استشارات الطاقة للدول الصناعية- أن توقعات عام 2024 تلقت دعما أيضا من آمال خفض أسعار الفائدة وتراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة.

وقالت "في الوقت الحالي، مع استمرار تجاوز الطلب للإمدادات المتاحة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، ستظل أرصدة السوق عرضة للمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة- وللمزيد من التقلبات المقبلة".

ويتوقع حاليا أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 102 مليون برميل يوميا عام 2023، بحسب الوكالة، وبذلك ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 2.4 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة لتقترب من توقعات (أوبك) بنمو 2.46 مليون برميل يوميا. وحسب الوكالة ستسهم الصين على الأرجح في 1.8 مليون برميل يوميا من الزيادة اليومية في الطلب العالمي.

كما رفعت الوكالة توقعات النمو لعام 2024 إلى 930 ألف برميل يوميا من 880 ألف برميل يوميا في توقعات سابقة، وهو ما يظل أقل بكثير من توقعات أوبك بالوصول إلى 2.25 مليون برميل يوميا.

وقالت الوكالة "رغم النمو الأقل بنحو الثلثين عن زيادة هذا العام، سيرتفع الطلب العالمي على النفط إلى مستوى سنوي قياسي" يبلغ 102.9 مليون برميل يوميا في 2024.