اقتصاد|الصين

الصين تضخ مئات المليارات في النظام المصرفي

epa04022331 (FILE) A file photo dated 06 July 2011 showing an exterior view of the headquarters of the People's Bank of China (PBOC) in central Beijing, China. China's foreign exchange reserves jumped by more than 500 billion dollars last year, or about 15 per cent, to the equivalent of 3.82 trillion dollars, the central bank said 15 January 2014. The reserves grew by around 160 billion dollars in both the third and fourth quarters of 2013 after increasing by only 130 billion dollars in the whole of 2012, the People's Bank of China reported. The growth in foreign exchange reserves reflects a 13-per-cent rise in China's annual trade surplus in 2013, to 260 billion dollars. China overtook the United States to become the world's largest trading nation in goods last year with a value of 4.16 trillion dollars, according to Chinese customs data. EPA/PETER TREBITSCH HUNGARY OUT
البنك المركزي الصيني يريد المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة (الأوروبية)
16/11/2023

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الخميس 377 مليار يوان (52.56 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ 495 مليار يوان (69 مليار دولار) أمس وفقا لنفس الآلية.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف استمر ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني اليوم  7.1724 يوانات لكل دولار مرتفعا عن مستوى الذي كان عليه أمس (7.1752 يوانات).

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

المصدر : وكالات