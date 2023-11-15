أكدت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان -خلال فعالية اليوم الأربعاء في نيودلهي- أن حرب إسرائيل على قطاع غزة تثير المخاوف بشأن التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر الاقتصادي متعدد الأطراف الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وقالت سيتارامان إن "الصراع الدائر في إسرائيل وغزة دليل مقلق على التحديات الجيوسياسية التي يواجهها" الممر الاقتصادي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن زعماء عالميون اتفاقا للسكك الحديدية والموانئ يربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا مع سعي الولايات المتحدة لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تؤسس لبنية تحتية عالمية، بممر اقتصادي وتجاري جديد.

وسيمر الممر المقترح عبر إسرائيل التي تشن حربا على قطاع غزة منذ 40 يوما.

ويتألف المشروع الضخم الذي يربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا- من ممرين منفصلين أحدهما يربط الهند بالخليج العربي والآخر يربط الخليج العربي بأوروبا، في منافسة واضحة لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

ويقول خبراء إن الدول المستفيدة من المشروع في الوقت الراهن هي الهند ودول الخليج العربي والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، لكن هؤلاء يعتقدون أن المشروع الصيني يعد قابلا للتطبيق أكثر مقارنة بالمشروع الأميركي.