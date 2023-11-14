وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط

رفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل، على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.

وقالت الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرا- إنه رغم أن التخفيضات الطوعية للإمدادات من السعودية وروسيا حتى نهاية العام ستحد من المعروض، مع استمرار تباطؤ نمو الطلب، فإن السوق قد تتحول إلى تسجيل فائض في بداية عام 2024.

ومع توقع أن يفقد النمو الاقتصادي والطلب على النفط بشكل عام الزخم في العام المقبل، تلقى الطلب على النفط الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأميركية والطلب القياسي من الصين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكدت الوكالة أن الطلب من الصين -التي تعد أكبر مستورد للخام وثاني أكبر اقتصاد في العالم- بلغ مستوى قياسيا جديدا عند 17.1 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية -التي تقدم استشارات الطاقة للدول الصناعية- أن توقعات عام 2024 تلقت دعما أيضا من آمال خفض أسعار الفائدة وتراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة. وقالت "في الوقت الحالي، مع استمرار تجاوز الطلب للإمدادات المتاحة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، ستظل أرصدة السوق عرضة للمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة- وللمزيد من التقلبات المقبلة".

ويتوقع حاليا أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 102 مليون برميل يوميا عام 2023، بحسب الوكالة، وبذلك ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 2.4 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة لتقترب من توقعات (أوبك) بنمو 2.46 مليون برميل يوميا. وحسب الوكالة ستسهم الصين على الأرجح في 1.8 مليون برميل يوميا من الزيادة اليومية في الطلب العالمي.

كما رفعت الوكالة توقعات النمو لعام 2024 إلى 930 ألف برميل يوميا من 880 ألف برميل يوميا في توقعات سابقة، وهو ما يظل أقل بكثير من توقعات أوبك بالوصول إلى 2.25 مليون برميل يوميا.

وقالت الوكالة "رغم النمو الأقل بنحو الثلثين عن زيادة هذا العام، سيرتفع الطلب العالمي على النفط إلى مستوى سنوي قياسي" يبلغ 102.9 مليون برميل يوميا في 2024.